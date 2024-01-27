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Сегодня, 06:39

Меркулов оформил ассистентский хет-трик и стал третьей звездой в матче за фарм-клуб «Бостона»

Сергей Разин
корреспондент
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«Провиденс» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Бриджпорт» со счетом 6:3.

В составе фарм-клуба «Бостона» форвард Георгий Меркулов оформил три результативные передачи и был признан третьей звездой встречи.

В текущем сезоне 23-летний россиянин провел 37 матчей в АХЛ, в которых набрал 38 (16+22) очков.

НХЛ
ХК Бостон Брюинз
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«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 48 29 19 61
2 Каролина 47 27 20 59
3 Филадельфия 49 25 24 56
4 Нью-Джерси 46 24 22 51
5 Айлендерс 48 20 28 51
6 Вашингтон 46 22 24 50
7 Питтсбург 45 21 24 49
8 Коламбус 47 15 32 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 48 30 18 69
2 Флорида 48 30 18 64
3 Тампа-Бэй 49 26 23 57
4 Торонто 46 24 22 56
5 Детройт 48 25 23 55
6 Монреаль 48 20 28 47
7 Баффало 48 21 27 46
8 Оттава 44 18 26 38
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 30 16 65
2 Колорадо 48 31 17 65
3 Даллас 48 29 19 64
4 Нэшвилл 48 26 22 53
5 Сент-Луис 46 24 22 50
6 Аризона 47 23 24 49
7 Миннесота 48 21 27 47
8 Чикаго 49 14 35 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 48 32 16 69
2 Вегас 49 29 20 64
3 Эдмонтон 44 28 16 57
4 Лос-Анджелес 45 22 23 53
5 Сиэтл 47 20 27 49
6 Калгари 48 21 27 47
7 Анахайм 48 16 32 34
8 Сан-Хосе 48 13 35 30
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Рейнджерс – Вегас
 2 : 5
27.01 03:00
Питтсбург – Флорида
 2 : 3 Б
27.01 05:00
Колорадо – Лос-Анджелес
 - : -
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 - : -
27.01 20:30
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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И КН
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