Афанасьев оформил дубль и был признан первой звездой матча за фарм-клуб «Нэшвилла»

«Милуоки» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Рокфорд» со счетом 5:2.

В составе фарм-клуба «Нэшвилла» форвард Егор Афанасьев набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой встречи, вратарь Ярослав Аскаров отразил 21 из 23 бросков.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 37 матчей в АХЛ, в которых набрал 35 (19+16) очков.