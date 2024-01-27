«Рейнджерс» — «Вегас»: видеообзор матча

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«Рейнджерс» на своем льду проиграли «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5. «Голден Найтс» одержал вторую победу подряд.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Российский нападающий гостей Иван Барбашев сделал три голевые передачи. Российский голкипер хозяев Игорь Шестеркин отразил 15 из 19 бросков по своим воротам.

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