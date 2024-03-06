Малкин забросил 18-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Питтсбург» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». После первого периода счет 2:0.

На 19-й минуте шайбу забросил российский нападающий Евгений Малкин. Для него этот гол стал 18-м в текущем сезоне.