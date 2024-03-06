Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

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«Питтсбург» переиграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Пингвинз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий Евгений Малкин забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.

«Питтсбург» набрал 64 очка и занимает 11-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет последним — 52 очка.