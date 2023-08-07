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Сегодня, 13:08

Малкин вошел в топ-20 действующих центрфорвардов НХЛ по версии лиги

Руслан Минаев
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин вошел в двадцатку лучших действующих центральных форвардов НХЛ по версии лиги.

Россиянин расположился на 18-м месте, обогнав Дилана Ларкина («Детройт») и Элиаса Линдхольма («Калгари»).

В тройке лучших идут Коннор Макдэвид (1-е место, «Эдмонтон»), Нэйтан Маккиннон (2-е место, «Колорадо») и Леон Драйзайтль (3-е место, «Эдмонтон»).

37-летний Малкин в прошлом сезоне провел в регулярке НХЛ 82 матча и набрал 83 (27+56) очка. Россиянин набирал в среднем минимум 1 очко за игру в 15 из 17 сезонах в лиге.

В составе «Питтсбурга» Малкин трижды становился обладателем Кубка Стэнли.

Ранее форвард «Пингвинз» занял 58-е место в рейтинге лучших драфт-пиков в истории НХЛ.

Топ-20 лучших центрфорвардов НХЛ по версии лиги:

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»);

2. Нэйтан Маккиннон («Колорадо»);

3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон»);

4. Остон Мэттьюс («Торонто»);

5. Сидни Кросби («Питтсбург»);

6. Джек Хьюз («Нью-Джерси»);

7. Брэйден Пойнт («Тампа-Бэй»);

8. Джек Айкел («Вегас»);

9. Александр Барков («Флорида»);

10. Элиас Петтерссон («Ванкувер»);

11. Тейдж Томпсон («Баффало»);

12. Мика Зибанежад («Рейнджерс»);

13. Роопе Хинтц («Даллас»);

14. Нико Хишир («Нью-Джерси»);

15. Тим Штюцле («Оттава)»;

16. Себастьян Ахо («Каролина»);

17. Анже Копитар («Лос-Анджелес»);

18. Евгений Малкин («Питтсбург»);

19. Дилан Ларкин («Детройт»);

20. Элиас Линдхольм («Калгари»).

Евгений Малкин
Коннор Макдэвид
Леон Драйзайтль
Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
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