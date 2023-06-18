Александр Овечкин не попал в топ-20 лучших драфт-пиков в истории НХЛ
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин не попал в топ-20 лучших драфт-пиков в истории НХЛ по версии официального сайта лиги.
В воскресенье, 18 июня сайт НХЛ опубликовал очередную часть рейтинга лучших выборов на драфте за всю историю лиги. На данный момент в рейтинге представлены места с 21-го по 60-е.
Овечкин занял 21-е место в списке. Помимо него, в рейтинге присутствуют еще 7 россиян: Павел Буре (27), Александр Могильный (31), Сергей Зубов (43), Андрей Василевский (46), Никита Кучеров (52), Евгений Малкин (58) и Кирилл Капризов (60).
Овечкин был выбран «Вашингтоном» под первым номером драфта НХЛ-2004. В настоящий момент 37-летний россиянин провел 18 сезонов в лиге, в 2018 году он вместе с «Вашингтоном» завоевал Кубок Стэнли.
Овечкин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, на его счету 822 шайбы. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894). Также Овечкин является лучшим снайпером и лучшим бомбардиром в истории лиги среди россиян. За 1347 игр в НХЛ он набрал 1485 (822+663) очков.
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3