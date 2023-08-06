Карлссон перешел из «Сан-Хосе» в «Питтсбург» в результате трехстороннего обмена
Защитник Эрик Карлссон перешел из «Сан-Хосе» в «Питтсбург» в результате трехстороннего обмена, сообщает пресс-служба «Пингвинз».
«Питтсбург» также получил нападающего «Монреаля» Рема Питлика, форварда «Сан-Хосе» Диллона Хамалюка и выбор в третьем раунде драфта-2026. «Шаркс» получили выбор в первом раунде драфта-2024, нападающего «Питтсбурга» Микаэля Гранлунда, защитника «Пингвинз» Яна Рутту и нападающего «Монреаля» Майка Хоффмана.
«Монреаль» получил второй раунд драфта-2025, а также защитника Джеффа Петри, вратаря Кейси Десмита и нападающего Натана Легара, которые выступали за «Питтсбург».
В прошедшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.
Карлссон получил награду лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ-2022/23. Он набрал 1585 баллов, получив 123 первых места. Он опередил Адама Фокса («Рейнджерс»,1125 баллов) и Кэйла Макара («Колорадо», 553 балла).
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|Миннесота
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|Чикаго
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|Тихоокеанский дивизион
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|Анахайм
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|Ванкувер
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|Вегас
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|Калгари
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|Лос-Анджелес
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|Сан-Хосе
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
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Вегас – Сиэтл
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