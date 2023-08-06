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Сегодня, 19:11

Карлссон перешел из «Сан-Хосе» в «Питтсбург» в результате трехстороннего обмена

Мария Гусева
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Эрик Карлссон.
Фото Global Look Press

Защитник Эрик Карлссон перешел из «Сан-Хосе» в «Питтсбург» в результате трехстороннего обмена, сообщает пресс-служба «Пингвинз».

«Питтсбург» также получил нападающего «Монреаля» Рема Питлика, форварда «Сан-Хосе» Диллона Хамалюка и выбор в третьем раунде драфта-2026. «Шаркс» получили выбор в первом раунде драфта-2024, нападающего «Питтсбурга» Микаэля Гранлунда, защитника «Пингвинз» Яна Рутту и нападающего «Монреаля» Майка Хоффмана.

«Монреаль» получил второй раунд драфта-2025, а также защитника Джеффа Петри, вратаря Кейси Десмита и нападающего Натана Легара, которые выступали за «Питтсбург».

В прошедшем сезоне Карлссон набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «минус 25» и среднем времени на льду 25:37.

Карлссон получил награду лучшему защитнику регулярного чемпионата НХЛ-2022/23. Он набрал 1585 баллов, получив 123 первых места. Он опередил Адама Фокса («Рейнджерс»,1125 баллов) и Кэйла Макара («Колорадо», 553 балла).

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