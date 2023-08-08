Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин — удивительный лидер. Он взял меня под свое крыло»
Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон поделился мнением о российском форварде и капитане команды Александре Овечкине.
«Я считаю его потрясающим, удивительным лидером. Он взял меня под свое крыло. У него было много разговоров о том, что может быть четыре или пять лет спустя, что значит быть лидером. В последнее время он довольно настойчиво говорил со мной об этом. Это просто говорит о его характере и о том, как сильно он заботится о своих товарищах по команде. Я просто пытаюсь впитать все это», — приводит слова Уилсона The Athletic.
4 августа «Вашингтон» подписал новое соглашение с 29-летним канадцем на семь лет, общая сумма — 45,5 миллиона долларов.
На счету 37-летнего Овечкина 822 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Уэйн Гретцки, которому принадлежит рекорд по этому показателю, за свою карьеру отметился в чемпионате 894 голами. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан еще на три года, кэпхит — 9,5 миллиона долларов.
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|Питтсбург
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|О
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|2
|Бостон
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|3
|Детройт
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|4
|Монреаль
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|5
|Оттава
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|6
|Тампа-Бэй
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|7
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|8
|Флорида
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|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
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|2
|Виннипег
|0
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|0
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|3
|Даллас
|0
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|0
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|4
|Колорадо
|0
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|0
|0
|5
|Миннесота
|0
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|0
|0
|6
|Нэшвилл
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|0
|7
|Сент-Луис
|0
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|0
|0
|8
|Чикаго
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|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
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|0
|2
|Ванкувер
|0
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|0
|0
|3
|Вегас
|0
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|0
|4
|Калгари
|0
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|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
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|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
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|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
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|05:30
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Вегас – Сиэтл
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