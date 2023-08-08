Форвард «Вашингтона» Уилсон: «Овечкин — удивительный лидер. Он взял меня под свое крыло»

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон поделился мнением о российском форварде и капитане команды Александре Овечкине.

«Я считаю его потрясающим, удивительным лидером. Он взял меня под свое крыло. У него было много разговоров о том, что может быть четыре или пять лет спустя, что значит быть лидером. В последнее время он довольно настойчиво говорил со мной об этом. Это просто говорит о его характере и о том, как сильно он заботится о своих товарищах по команде. Я просто пытаюсь впитать все это», — приводит слова Уилсона The Athletic.

4 августа «Вашингтон» подписал новое соглашение с 29-летним канадцем на семь лет, общая сумма — 45,5 миллиона долларов.

На счету 37-летнего Овечкина 822 заброшенных шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ. Россиянин занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги. Уэйн Гретцки, которому принадлежит рекорд по этому показателю, за свою карьеру отметился в чемпионате 894 голами. Контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан еще на три года, кэпхит — 9,5 миллиона долларов.