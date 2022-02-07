Малкин включен в ковид-протокол НХЛ

Российский форвард «Питтсбурга» Евгении Малкин попал в ковид-протокол НХЛ, сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Evgeni Malkin has been placed on the NHL's COVID-19 Protocol List. pic.twitter.com/LLPIKvwHbV — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 7, 2022

35-летний Малкин в этом сезоне из-за травмы провел только 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 13 (5+8) очков.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» ведет переговоры о продлении контракта с хоккеистом. Нынешний контракт Малкина истекает в конце текущего сезона.

«Питтсбург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 62 очка в 46 матчах.