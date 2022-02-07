Отец Малкина — об отсутствии олимпийских медалей у сына: «Это болезненные воспоминания для всех»
Владимир Малкин, отец российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, в интервью Sport24 рассказал, как его сын относится к отсутствию олимпийских медалей.
— У Евгения были 3 Олимпиады в карьере. Для него это болезненные воспоминания, ведь он так и не сумел завоевать олимпийскую медаль?
— Думаю, это болезненные воспоминания для всех. В сборной всегда хочется показать себя, но это не всегда удается. Мы с супругой были на всех Олимпиадах с участием Жени. Лучшая команда была в Турине, и там они выступили лучше всего — канадцев обыграли. Там был хороший коллектив, и непонятно, почему они так слабо сыграли против финнов. Жене же там еще и матч-штраф дали, за попытку нанести удар. И звено развалилось. В тот день у сборной ничего не получалось.
— Как думаете, выступления за сборную для Евгения — это более ответственно, чем игра за «Питтсбург»?
— Думаю, одинаково. И в детском хоккее есть ответственность. Не такая, конечно, как на Олимпиаде. В «Питтсбурге» тоже много ответственности — на матчи приходит по 20 тысяч зрителей, тебе платят большие деньги. Как ты можешь плохо сыграть? Там болельщики не оценят этого. Так что ответственность везде большая.
— Для вас Евгений — великий хоккеист? Или олимпийской медали ему все-таки не хватает?
— Многие и Кубок Стэнли не выигрывали, а считаются великими хоккеистами. В Канаде под сводами арены висят свитера игроков, которые ни разу не поднимали над головой главный трофей НХЛ. Им было достаточно набрать много очков и выиграть кучу индивидуальных призов. Выиграть Кубок Стэнли — это очень тяжело. Не сравнить больше ни с чем.
35-летний Малкин в этом сезоне из-за травмы провел только 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 13 (5+8) очков.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|42
|31
|11
|64
|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|46
|27
|19
|62
|4
|Вашингтон
|47
|25
|22
|59
|5
|Коламбус
|43
|20
|23
|41
|6
|Айлендерс
|39
|16
|23
|38
|7
|Филадельфия
|45
|15
|30
|38
|8
|Нью-Джерси
|45
|15
|30
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|42
|29
|13
|61
|4
|Бостон
|43
|26
|17
|55
|5
|Детройт
|47
|20
|27
|46
|6
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|7
|Оттава
|40
|14
|26
|32
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|46
|28
|18
|60
|3
|Миннесота
|41
|28
|13
|59
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|43
|23
|20
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|46
|16
|30
|39
|8
|Аризона
|45
|11
|34
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|27
|19
|57
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|42
|23
|19
|52
|5
|Эдмонтон
|42
|23
|19
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|46
|20
|26
|46
|8
|Сиэтл
|46
|15
|31
|34
|8.02
|03:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|- : -
|8.02
|03:30
|
Торонто – Каролина
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|63
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|60
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|32
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|46
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|30
|2.05
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09