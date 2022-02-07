Владимир Малкин, отец российского форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина, в интервью Sport24 рассказал, как его сын относится к отсутствию олимпийских медалей.

— У Евгения были 3 Олимпиады в карьере. Для него это болезненные воспоминания, ведь он так и не сумел завоевать олимпийскую медаль?

— Думаю, это болезненные воспоминания для всех. В сборной всегда хочется показать себя, но это не всегда удается. Мы с супругой были на всех Олимпиадах с участием Жени. Лучшая команда была в Турине, и там они выступили лучше всего — канадцев обыграли. Там был хороший коллектив, и непонятно, почему они так слабо сыграли против финнов. Жене же там еще и матч-штраф дали, за попытку нанести удар. И звено развалилось. В тот день у сборной ничего не получалось.

— Как думаете, выступления за сборную для Евгения — это более ответственно, чем игра за «Питтсбург»?

— Думаю, одинаково. И в детском хоккее есть ответственность. Не такая, конечно, как на Олимпиаде. В «Питтсбурге» тоже много ответственности — на матчи приходит по 20 тысяч зрителей, тебе платят большие деньги. Как ты можешь плохо сыграть? Там болельщики не оценят этого. Так что ответственность везде большая.

— Для вас Евгений — великий хоккеист? Или олимпийской медали ему все-таки не хватает?

— Многие и Кубок Стэнли не выигрывали, а считаются великими хоккеистами. В Канаде под сводами арены висят свитера игроков, которые ни разу не поднимали над головой главный трофей НХЛ. Им было достаточно набрать много очков и выиграть кучу индивидуальных призов. Выиграть Кубок Стэнли — это очень тяжело. Не сравнить больше ни с чем.

35-летний Малкин в этом сезоне из-за травмы провел только 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 13 (5+8) очков.