Геменеджер «Питтсбурга» подтвердил, что ведет переговоры о продлении контракта с Малкиным

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл подтвердил, что ведет переговоры о продлении контракта с нападающим Евгением Малкиным.

«Надеюсь, что его все здесь устраивает. Думаю, мы сможем найти вариант, который устроит обе стороны», — цитирует Хекстолла TSN.

Нынешний контракт Малкина истекает в конце сезона. По предыдущему восьмилетнему контракту Малкин зарабатывал больше, чем капитан команды Сидни Кросби (9,5 миллиона долларов в год и 8,7 миллиона соответственно).

35-летний Евгений Малкин в текущем сезоне провел 8 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (3+6) очков.