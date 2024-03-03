Малкин продлил серию без заброшенных шайб до 13 матчей. Форвард забил два гола в 2024 году

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Калгари» (3:4).

Форвард «Пингвинз» Евгений Малкин не набрал очков и продлил безголевую серию до 13 матчей. 37-летний россиянин забросил две шайбы в 2024 году, проведя 24 игры.

В текущем сезоне Малкин провел 58 матчей, в которых набрал 45 (16+29) очков.