Маккиннон вновь опередил Кучерова в гонке бомбардиров НХЛ

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Форвард «Колорадо» Натан Маккиннон набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (5:1).

Таким образом, 28-летний канадец вновь обогнал форварда «Тампы» Никиту Кучерова в гонке бомбардиров сезона. На счету Маккиннона 84 (31+53) очка, у 30-летнего россиянина — 83 (32+51) очка.

На третьем месте идет форвард «Бостона» Давид Пастрняк, который набрал 69 (31+38) очков.