Подколзин набрал два очка в матче за фарм-клуб «Ванкувера»

«Абботсфорд» в матче регулярного чемпионата АХЛ в овертайме уступил «Бейкерсифлду» со счетом 3:4.

В составе фарм-клуба «Ванкувера» форвард Василий Подколзин набрал 2 (1+1) очка. У фарм-клуба «Эдмонтона» форвард Матвей Петров отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 22-летний Подколзин провел 32 матча в АХЛ, в которых набрал 22 (11+11) очка.