Любушкин рассказал о давлении канадских СМИ на хоккеистов «Торонто»

Российский защитник «Анахайма» Илья Любушкин в эксклюзивном интервью «СЭ» поделился впечатлениями от выступления за «Торонто».

- Когда я играл в «Торонто», то знал, что, если там читать прессу, можно сойти с ума. Сыграл десять матчей хорошо — тебя все любят, одну плохо — тебя будут ненавидеть, независимо от того, какой ты игрок. И на кого-то такие вещи воздействуют. Что-то такое, возможно, произошло и с Зеграсом.

— А вы в Торонто читали прессу?

— Все равно где-то что-то выскакивало. Смотришь в соцсети пресс-конференцию — и видишь, как журналист категорично спрашивает: «Как можно ставить на игру худшего защитника, который есть в команде?» Тренер удивляется: «А кого вы считаете таким защитником?» — «Джастина Холла». Не знаю, как можно говорить такие вещи — ничего не объясняя, ничем не мотивируя. Просто худший, потому что он так решил. Холлу, с которым у нас в «Мэйпл Лифс» сложились очень хорошие отношения, тогда пришлось выдержать очень многое, и я его стойкости просто поражаюсь. Он сейчас играет в «Детройте», и мы недавно с удовольствием пообщались.

— На вас такое давление, как на Холла, когда-нибудь было?

— Я могу справиться с психологическим давлением — по крайней мере, так мне кажется сейчас. Помню, как в первый год в МХЛ у меня были свои проблемы, но я их преодолел. Работал с очень непростым в этом смысле тренером Петром Ильичом Воробьевым. Но он дал мне очень многое — без него, может, и не дошел бы даже до КХЛ, не говоря об НХЛ. Поэтому психологически устойчив к любой критике. Скорее могу расслабиться, если меня будут хвалить. А критику направлю на улучшение своей игры.

За «Торонто» 29-летний россиянин провел 31 матч и набрал 6 (2+4) очков в сезоне-2021/22. В канадский клуб он перебрался по ходу регулярного чемпионата после обмена из «Аризоны».