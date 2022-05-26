Маккиннон о матче с «Сент-Луисом»: «Хет-трик? Это не так важно»

Нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон прокомментировал свою игру в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис». В этой встрече хоккеист оформил хет-трик, однако не спасло команду от поражения со счетом 4:5.

«Хет-трик? Это не так важно. Нужно идти дальше, вернуться и выиграть 6-ю игру на выезде. Для нас это отличная возможность. Надеюсь, все происходит по какой-то причине, и мы должны пойти и довести эту серию до конца. Нам нужно стать немного жестче в таких ситуациях. Нельзя выигрывать каждую серию в четырех и пяти играх. У них отличная команда, и мы рады принять серьезное испытание в Сент-Луисе и попытаться завершить серию», — цитирует Маккиннона официальный сайт НХЛ.