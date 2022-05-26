Сушинский: «Кросби популярен на одну страну, а Овечкина знают везде»

Бывший нападающий СКА и «Авангарда» Максим Сушинский ответил на заявление американского журналиста Джоша Йохе, который считает, что у форварда «Вашингтона» Александра Овечкина не получится превзойти нападающего «Питтсбурга» Сидни Кросби.

«Я не знаю, кто это такой. Спортивный журналист? Ну и хрен с ним! Овечкин всем все доказал, ему не надо ничего делать. Саша уже великий. Думаю, отношение к Кросби в Америке хуже, чем к Овечкину в России. Кросби обделен тем, что популярен на одну страну, а Александр известен везде. И фанатов, думаю, больше у Овечкина», — цитирует Сушинского Sport24.

В регулярном чемпионате текущего сезона на счету Овечкина 90 (50+40) очков в 77 матчах. У Кросби 84 (31+53) очка в 69 встречах.