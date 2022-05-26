Главный тренер «Колорадо» Беднар поделился эмоциями после поражения от «Сент-Луиса»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар прокомментировал поражение команды от «Сент-Луиса» в пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ (4:5).

«Мы должны быть агрессивными, продолжать показывать свою игру и верить в то, что делаем. По большей части мы так и вели себя. Но мы должны продолжать двигаться вперед, давить и заставлять соперника ошибаться. Все начинается с соперничества и принятия решений о шайбе. По ходу игры у них было немного больше времени в борьбе», — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.

«Сент-Луис» отыгрался со счета 0:3 и за 56 секунд до конца встречи перевели игру в овертайм, где победили благодаря голу нападающего Тайлер Бозака. Тренер команды также прокомментировал этот матч.