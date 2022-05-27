Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль поделился впечатлениями от игры Коннора Макдэвида в плей-офф НХЛ.

«Он для нас все, наш лидер и спаситель. Он тот парень, на которого все равняются. Он делал это весь сезон, всю свою карьеру и всегда был потрясающим», — приводит слова Драйзайтля официальный сайт НХЛ.

Макдэвид стал автором победного гола в пятом матче второго раунда плей-офф против «Калгари» (5:4 ОТ). «Ойлерз» выиграли серию со счетом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.

В финале конференции «Эдмонтон» встретится с победителем пары «Колорадо» — «Сент-Луис» (3-2).