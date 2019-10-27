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«Люблю тебя, бро». Совместное фото Овечкина и Бэкстрема. Они играют вместе уже 12 лет

11:25

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин поделился новой фотографией в своем Instagram. На снимке он позирует с форвардом Никласом Бэкстремом.

— Люблю тебя, бро, — написал Овечкин.

Хоккеисты выступают вместе уже 12 лет. Овечкина выбрали на драфте в 2005 году, Бэкстрем стал игроком «Вашингтона» в 2007.

love u bro!

Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)

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