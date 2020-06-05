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«Любимый игрок — папа». «Вашингтон» прокомментировал видео с тренировкой сына Овечкина

19:26
Александр Овечкин, его супруга Анастасия и сын Сергей. Фото instagram.com Сергей Овечкин. Фото Instagram
Александр Овечкин, его супруга Анастасия и сын Сергей. Фото instagram.com
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«Вашингтон» в официальном Twitter выложил видео занятий Сергея Овечкина, сына капитана команды Александра Овечкина. Видео, на котором мальчик забрасывает шайбы в ворота, опубликовала его мама Анастасия Овечкина.

«Бросок — правой. Любимый брат — Илья. Главный фанат — мама. Любимый игрок — папа», — прокомментировали «Кэпиталз» видео.

Сергей Овечкин родился у Анастасии и Александра 18 августа 2018 года. 27 мая у пары появился второй ребенок — тоже мальчик, которого назвали Илья.

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