«Лос-Анджелес» победил «Монреаль», Романов отметился результативной передачей

«Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Монреаль» со счетом 5:2.

У «Канадиенс» отличился Джош Андерсон с передачи Александра Романова, а также Бен Чиаро. У «Кингз» дубль на счету Алекса Иафалло, еще по голу забили отличились Виктор Арвидссон, Артур Калиев и Расмус Купари.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 5 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Монреаль» с 4 очками — на последней строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Монреаль» — 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Голы: Андерсон — 2 (Дворак, Романов), 18:22 — 0:1. Арвидссон — 2 (Копитар, Мяяття), 24:31 — 1:1. Калиев — 1 (бол., Клэйг, Копитар), 32:19 — 2:1. Купари — 2 (бол., Рой, Иафалло), 41:53 — 3:1. Иафалло — 2 (бол., Рой), 45:37 — 4:1. Иафалло — 3 (бол., Дано, Купари), 54:16 — 5:1. Чиаро — 2 (мен., Андерсон, Сузуки), 57:40 — 5:2.

Вратари: Петерсен — Аллен.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 38 (10+15+13) — 28 (8+10+10).

Наши: — - Романов (19.12/1/+1).

30 октября. Лос-Анджелес. Staples Center.