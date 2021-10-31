Пять игроков «Сан-Хосе» и главный тренер команды сдали положительный тест на коронавирус
00:50
Пять игроков «Сан-Хосе», а также главный тренер команды сдали положительный тест на коронавирус, сообщает San Jose Hockey Now.
Коронавирусом заболели Джон Леонард, Джейкоб Мегна, Николас Мелош, Ник Меркли, Райан Меркли и главный тренер «Шаркс» Боб Боннер. Его место займет помощник тренера Джон Маклин.
Все они пропустят ближайшую игру с «Виннипегом», которая пройдет сегодня, 31 октября и начнется в 2:00 мск.
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