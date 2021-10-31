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Пять игроков «Сан-Хосе» и главный тренер команды сдали положительный тест на коронавирус

00:50
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Пять игроков «Сан-Хосе», а также главный тренер команды сдали положительный тест на коронавирус, сообщает San Jose Hockey Now.

Коронавирусом заболели Джон Леонард, Джейкоб Мегна, Николас Мелош, Ник Меркли, Райан Меркли и главный тренер «Шаркс» Боб Боннер. Его место займет помощник тренера Джон Маклин.

Все они пропустят ближайшую игру с «Виннипегом», которая пройдет сегодня, 31 октября и начнется в 2:00 мск.

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Сергей Разин все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное