Пять игроков «Сан-Хосе» и главный тренер команды сдали положительный тест на коронавирус

Пять игроков «Сан-Хосе», а также главный тренер команды сдали положительный тест на коронавирус, сообщает San Jose Hockey Now.

Коронавирусом заболели Джон Леонард, Джейкоб Мегна, Николас Мелош, Ник Меркли, Райан Меркли и главный тренер «Шаркс» Боб Боннер. Его место займет помощник тренера Джон Маклин.