НХЛ: расписание матчей 31 октября

В ночь с субботы, 30 октября, на воскресенье, 31 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.

«Нэшвилл» — «Айлендерс». 20:30

«Лос-Анджелес» — «Монреаль». 23:00

31 октября, воскресенье

«Бостон» — «Флорида». 02:00

«Питтсбург» — «Нью-Джерси». 02:00

«Сан-Хосе» — «Виннипег». 02:00

«Торонто» — «Детройт». 02:00

«Сент-Луис» — «Чикаго». 04:00

«Ванкувер» — «Эдмонтон». 05:00

«Калгари» — «Филадельфия». 05:00

«Колорадо» — «Миннесота». 05:00

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке