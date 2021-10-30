НХЛ: расписание матчей 31 октября
17:00
В ночь с субботы, 30 октября, на воскресенье, 31 октября, пройдут очередные матчи регулярного чемпионата НХЛ.
«Нэшвилл» — «Айлендерс». 20:30
«Лос-Анджелес» — «Монреаль». 23:00
31 октября, воскресенье
«Бостон» — «Флорида». 02:00
«Питтсбург» — «Нью-Джерси». 02:00
«Сан-Хосе» — «Виннипег». 02:00
«Торонто» — «Детройт». 02:00
«Сент-Луис» — «Чикаго». 04:00
«Ванкувер» — «Эдмонтон». 05:00
«Калгари» — «Филадельфия». 05:00
«Колорадо» — «Миннесота». 05:00
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
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