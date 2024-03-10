Кузнецов уверен, что Овечкин побьет рекорд Гретцки и станет лучшим снайпером в истории НХЛ

Бывший нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов поделился мнением о шансах своего экс-одноклубника и соотечественника Александра Овечкина стать лучшим снайпером в истории НХЛ.

Овечкин занимает второе место по числу заброшенных шайб в истории лиги. У 38-летнего россиянина 840 голов — на 54 меньше, чем у рекордсмена Уэйна Гретцки.

«Он побьет рекорд, я знаю. Но надеюсь, что когда буду играть против него, не потеряю шайбу и он не забьет после этого», — приводит Russian Machine Never Breaks слова Кузнецова.

Кузнецов выступал с Овечкиным за «Вашингтон» с марта 2014 года. 8 марта 2024 года «Кэпиталз» обменяли Евгения в «Каролину».