«Флорида» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» дома обыграла «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

Российский форвард хозяев Владимир Тарасенко набрал 3 (2+1) очка и был признан первой звездой игры.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале SPORTSNET.

«Флорида» лидирует в таблице Восточной конференции НХЛ с 92 очками в 65 матчах.

«Калгари» идет на девятой строчке «Запада» с 67 очками в 63 играх.