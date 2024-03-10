«Вашингтон» обыграл «Чикаго», Овечкин сделал голевую передачу

«Вашингтон» дома обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев забили Хендрикс Лапьер, Майкл Сгарбосса, Том Уилсон и Сонни Милано. Российский форвард и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал результативную передачу.

Единственную шайбу гостей забросил Тайлер Джонсон.

«Вашингтон» занимает десятое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 69 очками в 62 матчах.

«Чикаго» идет на последней, 16-й строчке «Запада» с 37 очками в 64 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Чикаго» — 4:1 (3:0, 1:0, 0:1)

Голы: Лапьер — 7 (Карлсон, Протас), 7:01 — 1:0. Сгарбосса — 3 (ван Римсдайк, Карлсон), 8:45 — 2:0. Уилсон — 15 (бол., Строум, Овечкин), 13:36 — 3:0. Милано — 10 (Протас), 37:24 — 4:0. Т. Джонсон — 13 (Тинорди, Сэнфорд), 49:49 — 4:1.

Вратари: Линдгрен — Мразек.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 26 (12+8+6) — 32 (12+8+12).

Наши: Алексеев (13.20/1/0), Мирошниченко (13.25/3/0), Овечкин (17.45/3/0) — Зайцев (16.56/2/0).

10 марта. Вашингтон. Capital One Arena. 18573 зрителя.