Кузнецов сделал первые голевые передачи в этом Кубке Стэнли

«Вашингтон» увеличил преимущество в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Флориды». На 4-й минуте второго периода счет стал 3:0 в пользу «Кэпиталз».

Нападающий Ти Джей Оши в первом периоде забросил первую шайбу, а во второй двадцатиминутке он оформил дубль. В обеих голевых атаках также поучаствовал российский нападающий Евгений Кузнецов, который сделал свои первые голевые передачи в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Во втором голе «Вашингтона» поучаствовал российский форвард Александр Овечкин, который сделал 5-й асиист в этом плей-офф.