Малкин набрал 4-е очко в этом плей-офф НХЛ

«Питтсбург» увеличил преимущество в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Рейнджерс». Счет стал 2:0.

На 8-й минуте второго периода голом отметился защитник Крис Летанг. Ассистировал ему российский нападающий Евгений Малкин, для которого эта голевая передача стала второй в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Всего на счету Малкина в этом плей-офф 2 гола и 2 голевые передачи.