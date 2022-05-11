«Рейнджерс» проведет матч с «Питтсбургом», «Флорида» сыграет с «Вашингтоном» в плей-офф НХЛ

12 мая пройдут пятые матчи первого раунда Кубка Стэнли. «Флорида» сыграет с «Вашингтоном» и другие встречи.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Восточная конференция. Пятые матчи

02.00 мск. «Рейнджерс» — «Питтсбург»

Счет в серии: 1-3.

02.30. «Флорида» — «Вашингтон»

Счет в серии: 2-2.

НХЛ. Кубок Стэнли. Первый раунд. Восточная конференция. Пятый матч

04.30. «Калгари» — «Даллас»

Счет в серии: 2-2.

Расписание и результаты всех матчей первого раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке.