Кузнецов признан третьей звездой матча с «Аризоной»

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Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Аризоны» (4:0).

30-летний россиянин сделал две результативные передачи. Первой звездой признан форвард Дилан Строум, который оформил дубль. Вторая звезда — вратарь Дарси Кемпер, отразивший все 26 бросков.

В текущем сезоне Кузнецов провел 47 матчей, в которых набрал 39 (6+33) очков.