«Вашингтон» переиграл «Аризону». Кузнецов и Орлов набрали по два очка
«Вашингтон» выиграл у «Аризоны» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.
Российский нападающий «Кэпиталз» Евгений Кузнецов сделал две голевые передачи. Его одноклубник и соотечественник Дмитрий Орлов забросил одну шайбу и сделал голевую передачу.
«Вашингтон» набрал 56 очков и занимает 7-е место в Восточной конференции. «Аризона» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 33 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Аризона» — «Вашингтон» — 0:4 (0:1, 0:2, 0:1)
Голы: Строум — 10 (Орлов, Дженсен), 3:03 — 0:1. Милано — 8 (Уилсон, Бэкстрем), 37:32 — 0:2. Уилсон — 2 (бол., Орлов, Кузнецов), 38:41 — 0:3. Строум — 11 (Кузнецов, Юханссон), 48:41 — 0:4.
Вратари: Веймелка — Кемпер.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 26 (7+7+12) — 34 (7+13+14).
Наши: — - Алексеев (15.14/0/+1), Кузнецов (15.57/3/+1), Овечкин (17.54/2/+1), Орлов (21.17/2/+1).
20 января. Темпе. Mullett Arena. 4600 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|45
|28
|17
|64
|2
|Нью-Джерси
|44
|29
|15
|61
|3
|Рейнджерс
|46
|25
|21
|57
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|56
|5
|Питтсбург
|44
|22
|22
|51
|6
|Айлендерс
|47
|23
|24
|51
|7
|Филадельфия
|46
|19
|27
|45
|8
|Коламбус
|45
|13
|32
|28
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|36
|9
|76
|2
|Торонто
|46
|28
|18
|63
|3
|Тампа-Бэй
|43
|29
|14
|59
|4
|Флорида
|47
|22
|25
|49
|5
|Баффало
|44
|22
|22
|47
|6
|Детройт
|43
|18
|25
|44
|7
|Оттава
|44
|20
|24
|43
|8
|Монреаль
|46
|19
|27
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|46
|29
|17
|59
|2
|Даллас
|46
|26
|20
|59
|3
|Миннесота
|44
|25
|19
|54
|4
|Колорадо
|43
|23
|20
|49
|5
|Сент-Луис
|46
|23
|23
|49
|6
|Нэшвилл
|45
|21
|24
|48
|7
|Аризона
|45
|14
|31
|33
|8
|Чикаго
|43
|13
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|45
|28
|17
|58
|2
|Сиэтл
|44
|26
|18
|56
|3
|Лос-Анджелес
|46
|25
|21
|56
|4
|Эдмонтон
|46
|25
|21
|53
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|51
|6
|Ванкувер
|44
|18
|26
|39
|7
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|37
|8
|Анахайм
|46
|13
|33
|31
|20.01
|03:00
|
Каролина – Миннесота
|5 : 2
|20.01
|03:00
|
Коламбус – Анахайм
|3 : 5
|20.01
|03:00
|
Монреаль – Флорида
|2 : 6
|20.01
|03:00
|
Рейнджерс – Бостон
|1 : 3
|20.01
|03:00
|
Торонто – Виннипег
|4 : 1
|20.01
|03:00
|
Филадельфия – Чикаго
|1 : 4
|20.01
|03:30
|
Баффало – Айлендерс
|3 : 2 ОТ
|20.01
|04:00
|
Сент-Луис – Нэшвилл
|5 : 2
|20.01
|05:00
|
Аризона – Вашингтон
|0 : 4
|20.01
|05:00
|
Эдмонтон – Тампа-Бэй
|- : -
|20.01
|06:00
|
Вегас – Детройт
|- : -
|20.01
|06:00
|
Сиэтл – Нью-Джерси
|- : -
|20.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|84
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|70
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|64
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|46
|38
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|44
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|19
|2.17