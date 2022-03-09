Кузнецов отреагировал на достижение Овечкина, сравнявшегося по голам с Ягром

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов отреагировал на то, что Александр Овечкин догнал Яромира Ягра по количеству забитых шайб в регулярном чемпионате НХЛ (766).

«Исторический гол? Он особенный. Это очень важная историческая веха — войти в тройку лучших в истории. Я, наверное, не так ценю, потому что он мой приятель, да? Когда выйду на пенсию, вероятно, оглянусь назад и осознаю, с кем я играл» — приводит слова Кузнецова The Athletic.

Овечкин в среду оформил дубль в матче против «Калгари» (5:4). Благодаря этому россиянин вышел на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов, сравнявшись по этому показателю с Ягром. На счету обоих хоккеистов по 766 голов.

Больше Овечкина в НХЛ забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).