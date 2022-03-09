Кессел провел одну смену против «Детройта» для продления серии матчей подряд, после чего уехал на роды жены

Нападающий «Аризоны» Фил Кессел провел 956-й матч в НХЛ подряд.

34-летний американец вышел на лед в выездной игре против «Детройта» (9:2) и провел на льду одну смену, чтобы не прерывать свою серию, после чего отправился в Финикс на роды своего первенца. «Аризона» организовала для хоккеиста чартерный рейс.

Кессел занимает третье место по числу проведенных подряд матчей в НХЛ. Рекорд принадлежит защитнику «Филадельфии» Киту Яндлу (978, серия продолжается), на втором месте идет бывший нападающий «Монреаля» и «Вашингтона» Дуг Джарвис (964).