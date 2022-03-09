Кессел провел одну смену против «Детройта» для продления серии матчей подряд, после чего уехал на роды жены
Нападающий «Аризоны» Фил Кессел провел 956-й матч в НХЛ подряд.
34-летний американец вышел на лед в выездной игре против «Детройта» (9:2) и провел на льду одну смену, чтобы не прерывать свою серию, после чего отправился в Финикс на роды своего первенца. «Аризона» организовала для хоккеиста чартерный рейс.
Кессел занимает третье место по числу проведенных подряд матчей в НХЛ. Рекорд принадлежит защитнику «Филадельфии» Киту Яндлу (978, серия продолжается), на втором месте идет бывший нападающий «Монреаля» и «Вашингтона» Дуг Джарвис (964).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|56
|39
|17
|83
|2
|Рейнджерс
|57
|36
|21
|77
|3
|Питтсбург
|58
|34
|24
|77
|4
|Вашингтон
|58
|31
|27
|71
|5
|Коламбус
|57
|28
|29
|59
|6
|Айлендерс
|53
|21
|32
|50
|7
|Нью-Джерси
|57
|21
|36
|47
|8
|Филадельфия
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|57
|39
|18
|83
|2
|Тампа-Бэй
|56
|37
|19
|80
|3
|Торонто
|57
|37
|20
|78
|4
|Бостон
|57
|34
|23
|73
|5
|Детройт
|57
|24
|33
|54
|6
|Оттава
|56
|20
|36
|45
|7
|Баффало
|58
|18
|40
|44
|8
|Монреаль
|56
|15
|41
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|58
|41
|17
|87
|2
|Сент-Луис
|56
|32
|24
|71
|3
|Миннесота
|55
|33
|22
|69
|4
|Нэшвилл
|56
|32
|24
|68
|5
|Даллас
|56
|32
|24
|67
|6
|Виннипег
|57
|25
|32
|60
|7
|Чикаго
|58
|21
|37
|50
|8
|Аризона
|56
|17
|39
|38
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|56
|34
|22
|75
|2
|Лос-Анджелес
|58
|32
|26
|71
|3
|Вегас
|58
|32
|26
|68
|4
|Эдмонтон
|57
|30
|27
|64
|5
|Анахайм
|59
|27
|32
|63
|6
|Ванкувер
|57
|28
|29
|62
|7
|Сан-Хосе
|56
|24
|32
|55
|8
|Сиэтл
|59
|17
|42
|39
Результаты / календарь
27.02
28.02
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11.03
12.03
13.03
14.03
|9.03
|03:00
|
Нью-Джерси – Колорадо
|5 : 3
|9.03
|03:00
|
Питтсбург – Флорида
|3 : 4
|9.03
|03:00
|
Филадельфия – Вегас
|2 : 1
|9.03
|03:30
|
Детройт – Аризона
|2 : 9
|9.03
|03:30
|
Торонто – Сиэтл
|6 : 4
|9.03
|04:00
|
Виннипег – Тампа-Бэй
|7 : 4
|9.03
|04:00
|
Миннесота – Рейнджерс
|5 : 2
|9.03
|04:00
|
Нэшвилл – Даллас
|2 : 1
|9.03
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|1 : 4
|9.03
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|8 : 3
|9.03
|05:00
|
Калгари – Вашингтон
|4 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|79
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|56
|79
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|57
|78
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|54
|43
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|57
|38
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|57
|38
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|37
|1.93
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|26
|2.02
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|44
|2.11
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