«Вашингтон» обыграл «Калгари», а Александр — в шаге от звания лучшего европейского снайпера лиги.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Вашингтон» — 4:5 (1:0, 1:2, 2:3)

Голы: Линдхольм — 28 (Годро, Андерссон), 9:40 — 1:0. Ружичка — 5 (Манджапане, Дюбе), 28:54 — 2:0. Шири — 15, 30:27 — 2:1. Овечкин — 35 (Кузнецов), 33:23 — 2:2. Шилингтон — 7 (Коулмэн), 43:45 — 3:2. Манта — 3 (Бэкстрем, Дженсен), 48:21 — 3:3. Дауд — 8 (Юнссон Фьелльбю, Дженсен), 51:50 — 3:4. Овечкин — 36 (п.в., Уилсон, Дженсен), 58:12 — 3:5. Линдхольм — 29 (Тоффоли, Андерссон), 59:20 — 4:5.

Вратари: Владарж (58:01 — 58:12, 58:26 — 59:20, 59:34) — Ванечек.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 35 (9+15+11) — 27 (9+7+11).

Наши: Задоров (19.05/1/0) — Кузнецов (17.36/2/+1), Овечкин (17.10/3/+1), Орлов (23.01/0/+3).

9 марта. Калгари. Scotiabank Saddledome.

Начало осталось за «Калгари»

Забивать в двух матчах подряд, казалось бы, рутинное занятие для Александра Овечкина. Снайперским даром капитана «Вашингтона» не перестают восхищаться по обе стороны Атлантики. Параллельно подсчитывая, когда россиянин обгонит Яромира Ягра. Сколько шайб осталось до Горди Хоу? А до Уэйна Гретцки? Форвард «Кэпиталз» за оставшиеся сезоны в НХЛ поступательно должен ответить на эти вопросы. Последнее время Овечкин забивал не так часто. С 25 января у Александра только пять шайб в 13 матчах. Два гола подряд, «Каролине» и «Сиэтлу», видимо, вернули нападающему кураж. Овечкин продлил результативную серию против «Калгари», добрался до отметки в 766 шайб и сравнялся с легендарным Ягром.

Для «Кэпиталз» матч начался тревожно. «Флэймз» получили большинство, нагрузили работой Витека Ванечека и даже успели открыть счет в равных составах, когда на льду находилась тройка Евгения Кузнецова. На их счастье шайба секундами ранее покинула зону «Вашингтона», и судьи после тренерского запроса отменили гол Эндрю Манджапане — злого гения сборной России на последнем чемпионате мира. Впрочем, на перерыв без заброшенной шайбы «Флэймз» не ушли. Лихая контратака «три в одного» помогла «Калгари» легитимно выйти вперед.

«Флэймз» внимательно следили за Овечкиным. Охраняли капитана «Вашингтона» в большинстве, не давали свободного льда и моментально накрывали при игре «пять на пять». За первые 20 минут нападающий так и не бросил по воротам. Против «Вашингтона» главный тренер «Калгари» Дэррил Саттер доверился номинальному бэкапу Даниэлю Владаржу. Чех, прочно осевший за спиной Якоба Маркстрема, проводит только 14-й матч в сезоне. Заметно, что голкипер волновался: отбивал шайбу перед собой, ошибался при выходах из ворот и чуть было не привез себе гол, но защитники помогли голкиперу после шального рикошета от борта.

Первый бросок в створ Овечкину удался только на старте второго периода. Александр прицельно стрелял верхом со средней дистанции, но Владарж отразил шайбу плечом, после чего она чиркнула о перекладину. Лавиолетт оставлял капитана на льду в двух бригадах большинства — безрезультатно. Организованная оборона «Флэймз» сдерживала атаки «Кэпиталз», но ближе к середине матча «Столичные» раскрылись и начали использовать созданные моменты.

Время Овечкина

«Флэймз» ничего не выдумывали в чужой зоне. Входили через вброс, не тратя силы и время на обыгрыш или распасовки в центре. По возможности убегали в контратаки и душили защитников «Столичных» прессингом, когда нападающий закатывался чуть ли не за лицевую линию. Давление привело к ошибке Ника Дженсена, который спешно запустил шайбу по борту и подарил ее соперникам. Манжапане и Адам Ружичка блестяще разобрались с Ванечеком и организовали второй гол «Калгари».

Владарж выручал до 31-й минуты, когда «Вашингтон» сократил отставание, воспользовавшись редким позиционным просчетом соперника. Провести 60 минут на полной концентрации «Флэймз» не смогли. Защитники открыли Конору Шири шикарный коридор для броска, и форвард «Столичных» расстрелял вратаря. Второй гол «Вашингтона» — зеркальный ответ второй шайбе «Калгари». Овечкин впечатал в борт Кристофера Танева, заставив защитника подсунуть шайбу партнеру, который не ожидал подобного развития событий. Неразберихой перед воротами лихо воспользовались Кузнецов и Овечкин. Менее чем три минуты хватило «Вашингтону», чтобы перевернуть игру.

Концовка матча, когда команды обменялись голами, свелась к дуэли вратарей. Ванечек и Владарж оставляли партнеров в игре, выручая в сложных ситуациях. Близок к голу был Кузнецов, но чешский голкипер эффектно поймал его бросок ловушкой. «Вашингтон» заставил танцевать Владаржа по вратарской, когда получил большинство. «Флэймз» отбились в меньшинстве, но пропустили в равных составах. Ник Дауд подтвердил тезис, что сила «Кэпиталз» — не только в Овечкине. Но и Александр сегодня не ограничился одной шайбой. Саттер на последних минутах заменил вратаря на шестого полевого, что помогло россиянину оформить дубль броском в пустые ворота. Гол Элиаса Линдхольма за 40 секунд до сирены только сократил отставание до минимума. Времени на спасение у «Калгари» не осталось.