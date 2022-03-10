Орлов о достижении Овечкина: «Это какое-то безумие, он творит историю»

Орлов прокомментировал достижение Овечкина, сравнявшегося с Ягром по голам в истории НХЛ

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов прокомментировал достижение одноклубника Александра Овечкина, сравнявшегося с Яромиром Ягром по голам в истории НХЛ (766).

«Это какое-то безумие. Он творит историю. Когда он забивает один раз, он хочет еще. Он всегда голоден», — приводит слова Орлова The Athletic.

Овечкин в среду, 9 марта, оформил дубль в матче против «Калгари» (5:4). Благодаря этому россиянин вышел на третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов, сравнявшись по этому показателю с Ягром. На счету обоих хоккеистов по 766 голов.

Больше Овечкина в НХЛ забили только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).