Нападающий Питлик не прошел просмотр в «Сент-Луисе»

Нападающий Тайлер Питлик не прошел просмотр в «Сент-Луисе», сообщает TSN.

30-летний форвард был приглашен в тренировочный лагерь «Блюз», но так и не получил полноценный контракт.

В прошлом сезоне Питлик выступал за «Калгари» и «Монреаль», набрав 5 (1+4) очков в 39 матчах регулярного чемпионата НХЛ.