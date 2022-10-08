Кузьменко признан первой звездой предсезонного матча с «Аризоной»

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко стал первой звездой предсезонного матча НХЛ против «Аризоны» (4:0).

26-летний россиянин набрал 2 (1+1) очка, при этом забросив шайбу после выхода из штрафного бокса. Второй звездой признан форвард Элиас Петтерссон, у которого один гол. Третья звезда — еще один автор заброшенной шайбы Бо Хорват.

В четырех матчах предсезонки Кузьменко набрал 6 (3+3) очков.