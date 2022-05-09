Купер прокомментировал победу «Тампы» в четвертом матче серии с «Торонто»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер прокомментировал победу в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Торонто» (7:3).

«Мы забили рано и много. Обычно, когда вы делаете это, вы ставите команду на пятки. Это всего лишь одна игра. Мы здесь, чтобы выиграть серию», — приводит слова Купера официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 2-2. Следующий матч пройдет 11 мая и начнется в 02.30 мск.