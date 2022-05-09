Галлан: «Ожидаю от Шестеркина выдающейся игры в четвертом матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан поделился ожиданиями от игры вратаря Игоря Шестеркина в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ против «Питтсбурга».

«Ожидаю от Игоря выдающейся игры. То, что было в прошлом матче, — единичный случай. С ним нет никаких проблем», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

В третьем матче с «Питтсбургом» (4:7) Игорь Шестеркин был заменен на Александра Георгиева после четырех пропущенных шайб в первом периоде.

Счет в серии 2-1 в пользу «Пингвинз». Четвертый матч пройдет 10 мая и начнется в 02.00 мск.