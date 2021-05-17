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Кучеров вышел на седьмое место по очкам в плей-офф НХЛ среди россиян

07:49
Никита Кучеров. Фото ХК «Тампа».
Никита Кучеров. Фото ХК «Тампа».
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Нападающий «Тампы» Никита Кучеров набрал три очка в первом матче серии плей-офф НХЛ против «Флориды» (5:4). Он отметился двумя голами и одной голевой передачей.

После этого матча в активе форварда стало 98 (37+61) очков в 91 матче плей-офф НХЛ за карьеру. По этому показателю Кучеров вышел на чистое седьмое место в истории лиги среди россиян, обогнав Игоря Ларионова (97 очков).

Лучшим бомбардиром Кубка Стэнли среди российских хоккеистов остается Сергей Фёдоров — 176 очков. Далее следуют нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (169) и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (132).

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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей