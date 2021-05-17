Защитник «Тампы» Виктор Хедман прокомментировал результат российского форварда Никиты Кучерова в матче плей-офф НХЛ с «Флоридой» (5:4).

«Самое страшное, что он станет только лучше», — приводит слова Хедмана журналист Джо Смит в своем Twitter.

Victor Hedman on Nikita Kucherov: «Clutch performance. The scary part is he's only going to get better.» — Joe Smith (@JoeSmithTB) May 17, 2021

В первом матче плей-офф НХЛ «Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 5:4. В этой встрече россиянин забил два гола и сделал одну передачу. Для Кучерова это первый матч в текущем сезоне — регулярный чемпионат он пропустил из-за восстановления после операции на бедре, перенесенной в декабре 2020 года.