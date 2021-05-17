Хедман — о возвращении Кучерова: «Самое страшное, что он станет только лучше»
07:16
Защитник «Тампы» Виктор Хедман прокомментировал результат российского форварда Никиты Кучерова в матче плей-офф НХЛ с «Флоридой» (5:4).
«Самое страшное, что он станет только лучше», — приводит слова Хедмана журналист Джо Смит в своем Twitter.
В первом матче плей-офф НХЛ «Тампа» обыграла «Флориду» со счетом 5:4. В этой встрече россиянин забил два гола и сделал одну передачу. Для Кучерова это первый матч в текущем сезоне — регулярный чемпионат он пропустил из-за восстановления после операции на бедре, перенесенной в декабре 2020 года.
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