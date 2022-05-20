Кучеров вошел в топ-10 ассистентов из Европы за всю историю плей-офф НХЛ

Кучеров поднялся на девятое место в списке ассистентов из Европы за всю историю плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, отдавший результативную передачу во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой» (2:1, 2-0 в серии), вошел в топ-10 ассистентов из Европы за всю историю Кубка Стэнли.

28-летний форвард сделал свой 91-й ассист за карьеру в плей-офф НХЛ. Он догнал Стэна Микиту и занимает девятое место в общем рейтинге по этому показателю.

Лидирует Никлас Лидстрем, у которого 129 голевых передач в Кубке Стэнли.

Кучеров за карьеру в НХЛ провел 563 матча, в которых набрал 617 (246+371) очков и заработал показатель полезности «+130».