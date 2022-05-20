Кучеров обошел Эспозито по количеству очков в Кубке Стэнли

Кучеров поднялся на 39-е место по очкам за всю историю Кубка Стэнли

Российский нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров, отдавший результативную передачу во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой» (2:1, 2-0 в серии), набрал 138-е (47+91) очко за карьеру Кубке Стэнли.

28-летний форвард обошел Фила Эспозито и занял единоличное 39-е место по набранным очкам за всю историю Кубка Стэнли.

Выше располагаются Жак Лемар (139) и российский нападающий «Вашингтон» Александр Овечкин (141).

Кучеров за карьеру в НХЛ провел 563 матча, в которых набрал 617 (246+371) очков и заработал показатель полезности «+130».