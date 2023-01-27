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Сегодня, 05:10

Кучеров в матче с «Бостоном» забросил 20-ю шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Бостона».

29-летний россиянин забросил шайбу на 41-й минуте и сделал счет 2:1.

На данный момент на счету Кучерова 70 (20+50) очков в 47 матчах сезона.

Никита Кучеров
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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