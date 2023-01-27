Овечкин перед матчем с «Питтсбургом» поприветствовал Летанга. Канадец недавно перенес второй инсульт

Овечкин перед матчем с «Питтсбургом» поприветствовал Летанга

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин во время раскатки перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» поприветствовал защитника Криса Летанга.

37-летний россиянин подъехал к сопернику, и они обменялись несколькими фразами.

Nice moment in warm-ups as Alex Ovechkin checks in with Kris Letang pic.twitter.com/43xLxEBecg — Brady Trettenero (@BradyTrett) January 27, 2023

30 ноября 2022 года стало известно, что 35-летний Летанг перенес второй в своей жизни инсульт. В декабре он вернулся на лед.

В 2014 году Летанг впервые перенес инсульт и пропустил больше двух месяцев. Тогда обследование показало, что он родился с небольшим отверстием в стенке сердца.