«Вашингтон» поздравил Гретцки с днем рождения после 812 гола Овечкина

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга» забросил 812-ю шайбу за карьеру.

«С Днем рождения, Уэйн», — написала пресс-служба «Вашингтона» в Twitter после гола 37-летнего россиянина.

«Кэпиталз» поздравили с днем рождения Уэйна Гретцки, который лидирует в списке лучших бомбардиров в истории лиги — 894 шайбы.