Кучеров стал четвертым в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ

Форвард «Тампы» Никита Кучеров стал четвертым в списке лучших бомбардиров плей-офф НХЛ в сезоне-2021/22.

На счету 29-летнего россиянина 27 (8+19) очков в 23 матчах плей-офф. Лучшим бомбардиром стал форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 33 (10+23) очками в 16 матчах.

«Тампа» в финале Кубка Стэнли уступила «Колорадо» со счетом 2-4 в серии. Ранее «Лайтнинг» два раза подряд становились чемпионами.