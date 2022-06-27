«Колорадо» поблагодарил «Тампу» после окончания серии: «Сложный соперник, огромное уважение»

«Колорадо» обратился к «Тампе» после победы в Кубке Стэнли-2022.

«Сложный соперник, но огромное уважение. Спасибо за отличную серию, «Тампа», — написала пресс-служба «Эвеланш» в Twitter.

В ночь на 27 июня «Колорадо» обыграл «Тампу-Бэй» в шестом матче серии со счетом 2:1 и выиграл в противостоянии 4-2.

«Эвеланш» становились победителями плей-офф НХЛ в 1996 и 2001 годах.